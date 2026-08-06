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В Красноярском крае пьяный подросток на мотоцикле сбил лошадь

В Дзержинско-Тасеевском округе 15-летний мотоциклист врезался в лошадь и попал в больницу. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

В Дзержинско-Тасеевском округе 15-летний мотоциклист врезался в лошадь и попал в больницу. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла ночью в деревне Орловка. По данным полиции, подросток без защитной экипировки ехал на мотоцикле без регистрационного номера и сбил лошадь, находившуюся на дороге. Освидетельствование показало 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Школьника с травмами госпитализировали.

«Инспекторы ДПС выяснили, что мотоцикл 15-летний подросток самостоятельно приобрел нынешней весной на деньги, полученные от матери. При этом женщина знала о покупке и не препятствовала сыну в управлении транспортным средством», — пояснили в ведомстве.

В отношении матери составили материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и передачу транспорта человеку без права управления (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей. Также полиция проверяет возможное вовлечение подростка в опасные для жизни действия (ст. 151.2 УК РФ).

Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

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