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Более 1,5 тысяч человек объединит августовский педагогический форум в Нижнем Новгороде

На форуме обсудят нововведения на предстоящий учебный год.

Более 1,5 тысяч человек объединит региональный Педагогический форум «Синхронизация смыслов: от первых навыков до профессии» в августе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Форум продлится несколько недель, а стартует 17 августа. Мероприятие посвящено началу нового учебного года.

Пленарная часть форума пройдет на площадке одной из общеобразовательных школ Нижнего новгорода. В ней примут участие представители всех уровней системы образования региона: воспитатели и педагоги, руководители, специалисты сферы образования — более 500 человек.

Всего форум планируют посетить более 1,5 тыс. человек. Мероприятия пройдут в течение полутора недель на 15 площадках, среди них: «КУПНО», НИРО, ЦППМСП «Спутник», Дивеевская школа-интернат.

По словам организаторов, форум станет точкой сборки стратегии на новый учебный год и даст возможность обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы образования и познакомиться с практическими инструментами для работы.