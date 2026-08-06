Более 1,5 тысяч человек объединит августовский педагогический форум в Нижнем Новгороде

Более 1,5 тысяч человек объединит региональный Педагогический форум «Синхронизация смыслов: от первых навыков до профессии» в августе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Форум продлится несколько недель, а стартует 17 августа. Мероприятие посвящено началу нового учебного года.
Пленарная часть форума пройдет на площадке одной из общеобразовательных школ Нижнего новгорода. В ней примут участие представители всех уровней системы образования региона: воспитатели и педагоги, руководители, специалисты сферы образования — более 500 человек.
Всего форум планируют посетить более 1,5 тыс. человек. Мероприятия пройдут в течение полутора недель на 15 площадках, среди них: «КУПНО», НИРО, ЦППМСП «Спутник», Дивеевская школа-интернат.
По словам организаторов, форум станет точкой сборки стратегии на новый учебный год и даст возможность обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы образования и познакомиться с практическими инструментами для работы.