Еще один ребенок умер после генного редактирования в Китае

Это не первый случай гибели ребенка в Китае после генной терапии. Ранее Bloomberg со ссылкой на расследование Retraction Watch сообщал, что в Шанхае в ходе клинических испытаний экспериментального лечения с использованием генного редактирования скончалась шестилетняя девочка. В марте 2025 года ребенок с генетической мутацией прошел терапию в больнице Синьхуа. Через несколько дней девочка умерла от тяжелой иммунной реакции.