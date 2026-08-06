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Еще один ребенок умер после генного редактирования в Китае

Bloomberg: пациент погиб после редактирования генов в Китае.

Источник: Комсомольская правда

В Китае скончался ребенок, участвовавший в клиническом исследовании генной терапии мышечной дистрофии Дюшенна. Смерть наступила еще в августе 2025 года, однако компания HuidaGene Therapeutics сообщила об этом лишь после расследования STAT News, пишет Bloomberg.

Причиной стал острый респираторный дистресс-синдром из-за тяжелой иммунной реакции на высокую дозу препарата HG302 на основе вирусных векторов AAV. Личность пациента не раскрывается. Однако известно, что в исследовании принимали участие мальчики 4−8 лет. Власти Китая и Шанхайский университет начали проверку.

Это не первый случай гибели ребенка в Китае после генной терапии. Ранее Bloomberg со ссылкой на расследование Retraction Watch сообщал, что в Шанхае в ходе клинических испытаний экспериментального лечения с использованием генного редактирования скончалась шестилетняя девочка. В марте 2025 года ребенок с генетической мутацией прошел терапию в больнице Синьхуа. Через несколько дней девочка умерла от тяжелой иммунной реакции.