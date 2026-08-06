Украина запустила 605 БПЛА по России сегодня ночь: какие регионы были под ударом

Минувшей ночью российские военные отразили массированную воздушную атаку. С 8 вечера 5 августа до 8 утра 6 августа средства противовоздушной обороны сбили 605 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Беспилотники поражали в 16 регионах. Под удар попали Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Также дроны сбивали в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, перехваты велись над Черным и Азовским морями.
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