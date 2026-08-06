В РФ приступили к разработке генетического теста для подбора антидепрессантов

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Новую диагностическая панель, которая будет учитывать до 20 генетических маркеров, влияющих на метаболизм антидепрессантов, начали разрабатывать в Новосибирском госуниверситете (НГУ). Тест, внедрение которого позволит сократить время подбора терапии и число неэффективных назначений, планируется создать к осени 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По данным международных организаций, депрессия остается одним из наиболее распространенных психических расстройств. При этом лечение осложняется выраженной индивидуальной вариабельностью ответа на антидепрессанты: один и тот же препарат может оказывать разный эффект у пациентов. В клинической практике это приводит к необходимости последовательного перебора препаратов, что увеличивает сроки терапии и снижает ее предсказуемость.
«Разработка направлена на решение одной из ключевых проблем современной психиатрии — длительного и часто неэффективного подбора медикаментозной терапии при депрессии. Проект предлагает создать инструмент персонализированной медицины, который позволит учитывать генетические особенности пациента еще до назначения лечения. В отличие от ряда существующих решений, где анализ ограничивается одним или двумя маркерами, разработка предполагает мультиплексный подход», — рассказали в пресс-службе.
Технологической основой решения станет полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени. В рамках проекта формируется набор генетических маркеров — точковых мутаций в генах, влияющих на метаболизм лекарственных препаратов. На основе этого набора планируется создать диагностическую панель, которые смогут использовать в лабораториях для анализа ДНК пациентов.
Увеличение числа анализируемых генетических вариантов должно повысить точность интерпретации и сделать рекомендации более надежными. Проект опирается на уже накопленный в мировой науке массив данных о фармакогенетике антидепрессантов. Значительная часть исследований в этой области выполнена зарубежными, прежде всего американскими, научными группами, где терапия антидепрессантами начала активно развиваться раньше. Этот научный задел позволяет переходить от фундаментальных данных к прикладным диагностическим решениям.
Проект поддержан Фондом содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства» федерального проекта «Технологии».