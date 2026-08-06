В РФ приступили к разработке генетического теста для подбора антидепрессантов

По данным международных организаций, депрессия остается одним из наиболее распространенных психических расстройств. При этом лечение осложняется выраженной индивидуальной вариабельностью ответа на антидепрессанты: один и тот же препарат может оказывать разный эффект у пациентов. В клинической практике это приводит к необходимости последовательного перебора препаратов, что увеличивает сроки терапии и снижает ее предсказуемость.