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Иркутский губернатор рассказал подробности ЧП с самолетом

Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара с сопкой.

Источник: Правительство Иркутской области

ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. Самолет Cessna 182, пропавший в понедельник в Приангарье с радаров, получил повреждения от удара с сопкой, люди уцелели, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Легкомоторник принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.

В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг вертолет доставил их в Бодайбо. У летчиков небольшие ссадины и ушибы, их направили на осмотр к медикам.

«Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели», — написал Кобзев в своем канале на платформе «Макс».

Он отметил, что командиру воздушного судна Александру — 27 лет, летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу — 24 года. Он пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.