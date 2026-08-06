Без прав, без ОСАГО, без ремней: 11 таксистов попались на нарушениях в ходе рейда в Приморье

Сотрудники ГАИ Приморья подвели итоги очередного профилактического рейда «Такси». В ходе мероприятия полицейские проверили 49 транспортных средств, включая автомобили с символикой и рекламой агрегаторов такси, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.