Воронежский завод производителя телевизоров «Квант» может перейти NexTouch

Как пояснили опрошенные «Ъ» эксперты, продажа имущества банкрота начнется после инвентаризации и оценки активов. Наиболее ликвидные из них, включая производственные площадки, могут быть реализованы за 1−1,5 млрд руб. О переговорах по продаже активов «Кванта» стало известно еще прошлым летом. Тогда интерес к предприятиям группы проявляли «Сбер», «Яндекс» и NexTouch. Стоимость бизнеса без учета долгов оценивалась примерно в 3 млрд руб.