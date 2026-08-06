Возможны грозы: погода в Калининградской области 6 августа

Днём в четверг, 6 августа, в Калининградской области ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +28°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер западный, 2 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +24°C, в центральной части региона, а также в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полеске до +27°C, на востоке области температура воздуха составит +29°C, умеренный дождь прогнозируется на территории всей области.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг облачно и дождливо, ожидается гроза. Температура утром будет на уровне +22,2°C, днём прогреется до +25,5°C, вечером опустится до +19,8°C. Влажность составит до 76%, давление — 756 мм. Температура воды прогнозируется на уровне +19,8°C.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области на 06 августа: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременные дожди местами ливни, грозы, ветер юго-западный, западный ночью 1−6 м/с, днем 6−11 м/с, температура воздуха ночью +16…+20 градусов Цельсия, днём +23…+28 градусов Цельсия, видимость 3−6 км, в тумане 500−1000 м», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг возможны ливни и грозы. «Утром потеплеет до +25…+27°С к полудню (у побережья до +23…+25°С), возможны локальные дожди/ливни, грозы. Днём +25…+27°С (в восточной части региона до +28…+29°С), у побережья до +23…+25°С (на Куршской и Балтийской косе до +22…+24°С), переменная облачность/облачно с прояснениями, временами вероятны локальные дожди/ливни, грозы. Вечером после заката +18…+21°С, в Калининграде, у побережья и на западе региона — малооблачно/переменная облачность, без осадков, на востоке — переменная облачность/облачно с прояснениями, до заката местами вероятны локальные дожди/ливни, грозы», — сообщают синоптики.