Возможны грозы: погода в Калининградской области 6 августа

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг возможны ливни и грозы. «Утром потеплеет до +25…+27°С к полудню (у побережья до +23…+25°С), возможны локальные дожди/ливни, грозы. Днём +25…+27°С (в восточной части региона до +28…+29°С), у побережья до +23…+25°С (на Куршской и Балтийской косе до +22…+24°С), переменная облачность/облачно с прояснениями, временами вероятны локальные дожди/ливни, грозы. Вечером после заката +18…+21°С, в Калининграде, у побережья и на западе региона — малооблачно/переменная облачность, без осадков, на востоке — переменная облачность/облачно с прояснениями, до заката местами вероятны локальные дожди/ливни, грозы», — сообщают синоптики.