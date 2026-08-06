Красноярцев всех возрастов приглашают на популярные соревнования по подтягиванию

В Красноярске 15 августа на площадке для воркаута центральной аллеи острова Татышев пройдут чемпионат и первенство города по подтягиванию.
Как рассказали в мэрии, принять участие в соревнованиях могут все желающие — без возрастных ограничений и специальной подготовки. Регистрация будет проходить на месте, необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.
Турнир проводится в 11 возрастных категориях среди мужчин и абсолютной категории среди женщин.
По итогам соревнований все участники получат сувениры от организаторов, победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят подарочными сертификатами, медалями и грамотами. Абсолютного победителя определят по лучшему техническому результату (количество раз), он получит подарочный сертификат и кубок.
Программа мероприятия: 12:00−12:45 — соревнования среди мальчиков (8 лет и младше, 9−10 лет, 11−12 лет); 12:45−13:30 — 13−15 лет, 16−17 лет; 13:30−14:15 — соревнования среди женщин; 14:30−15:30 — соревнования среди мужчин (18−29, 30−39 и 40−49 лет); 15:30−16:30 — 50−59, 60−69, 70 лет и старше; 16:30−16:45 — награждение и закрытие.
Напомним, в прошлом году был установлен рекорд соревнований — 65-летний Анатолий Туров подтянулся 110 раз. А самым возрастным участником турнира стал 82-летний Вячеслав Емелин, который выполнил упражнение 5 раз. Лучшей среди представительниц женского пола оказалась 10-летняя Полина Мудрова с результатом 38 подтягиваний.
«В Красноярске соревнования по подтягиванию пользуются популярностью у большого числа горожан. Эта дисциплина только кажется лёгкой, а на самом деле требует физической силы и выносливости», — отметил руководитель Красспорта Александр Каминский.
Подробную информацию по подготовке и проведению соревнований можно узнать в Центре спортивных клубов по телефону 223−01−60.