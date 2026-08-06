Донские ученые создали из медуз препарат для лечения травм мозга

По словам ученого, коллективу исследователей из ДГТУ удалось доказать, что коллаген из медуз Азовского моря безопасен для клеток нервной ткани и пригоден для создания различных форм — от мягких гидрогелей до пористых конструкций. Кроме того, его можно получать стабильно и с высокой чистотой, что делает этот материал перспективной основой для разработки средств лечения черепно‑мозговых травм.