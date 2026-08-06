Абитуриенты со всей России выбирают Хабаровский край

В регионе работают 16 учреждений высшего образования, включая филиалы федеральных вузов. В крупнейших из них отмечают высокий спрос на инженерные, нефтегазовые и информационные направления подготовки. В одном университете число заявлений превысило 49 тысяч, в другом — 30 тысяч, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя.