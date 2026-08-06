Абитуриенты со всей России выбирают Хабаровский край

Хабаровский край завершает приёмную кампанию в учреждения высшего образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году абитуриенты подали более 100 тысяч заявлений. Документы поступили из более чем 40 регионов России — от Дальнего Востока до Москвы, Урала и Сибири.
По словам губернатора Дмитрия Демешина, интерес к региональным вузам растёт благодаря обновлению образовательных программ, сотрудничеству с работодателями и развитию международных проектов. Всё больше молодых людей выбирают инженерные, IT- и другие технические специальности, востребованные предприятиями края.
В регионе работают 16 учреждений высшего образования, включая филиалы федеральных вузов. В крупнейших из них отмечают высокий спрос на инженерные, нефтегазовые и информационные направления подготовки. В одном университете число заявлений превысило 49 тысяч, в другом — 30 тысяч, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя.
Как отметил министр образования и науки края Алексей Мокрушин, важную роль играют меры поддержки студентов, целевое обучение и тесное сотрудничество вузов с предприятиями. Такой подход позволяет готовить специалистов под потребности экономики и повышает шансы выпускников на трудоустройство.
В этом году количество бюджетных мест увеличено до 5695. Больше всего их добавили на педагогических и медицинских специальностях, где регион испытывает кадровую потребность.
3 августа были опубликованы первые приказы о зачислении льготников и целевиков. Основной этап завершится 7 августа.