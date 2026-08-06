В Чегдомыне в парке «Семейный» обустроили детские площадки

Более 400 квадратных метров общественного пространства преобразовано в многофункциональную зону для детей и их родителей в рамках благоустройства парка «Семейный» в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подрядчики уже смонтировали два отдельных игровых кластера, предназначенных для малышей и для детей среднего школьного возраста, а также обустроили лавочку для взрослых.