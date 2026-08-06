В Чегдомыне в парке «Семейный» обустроили детские площадки

Более 400 квадратных метров общественного пространства преобразовано в многофункциональную зону для детей и их родителей в рамках благоустройства парка «Семейный» в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подрядчики уже смонтировали два отдельных игровых кластера, предназначенных для малышей и для детей среднего школьного возраста, а также обустроили лавочку для взрослых.
На данный момент строительная готовность объекта составляет около 90%. Чтобы завершить работы, осталось уложить мягкое покрытие — его сделают из дробленой коры сибирской лиственницы. Этот материал экологичен, обеспечивает амортизацию при падениях и не теряет свойств в условиях дальневосточного климата.
В администрации Верхнебуреинского района подчеркнули, что локация выбрана с вниманием к безопасности: зона отдыха находится на достаточном удалении от проезжей части, что исключает риск для маленьких посетителей.
— Эта парковая территория станет еще одной точкой притяжения для чегдомынских семей. Кроме удаленности от дорог, здесь сохранили максимум зеленых насаждений, поэтому дети будут гулять в окружении чистого воздуха и тени. Площадки оснащены с учетом современных стандартов, — прокомментировали в администрации Верхнебуреинского района.
Отметим, что комплексное развитие парка «Семейный» ведется уже несколько лет. Свободное пространство вокруг построенных объектов дает возможность в будущем расширить парк новыми зонами активности, не затрагивая уже возведенные конструкции.
Финансирование и организацию работ обеспечивает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий».