Топ-10 вакансий с быстрорастущими зарплатами обнародовали в Нижегородской области

Рейтинг специальностей с самыми быстрорастущими зарплатами представили в Нижегородской области по итогам июля. Информацией поделились аналитики hh.ru.
Как стало известно, за первые семь месяцев года в регионе заметнее всего выросли зарплаты у руководителей групп разработки и отделов клиентского обслуживания, а также электромонтажников — на 67% (до 375 тысяч рублей), на 65% (до 140 тыс. рублей) и на 53% (до 133,1 тыс. рублей) соответственно.
В первую десятку вакансий с самыми быстрорастущими зарплатными предложениями аналитики также включили машинистов (+51%, до 137,5 тыс. рублей), менеджеров по туризму (+50%, до 90 тыс. рублей), монтажников (+48%, до 160,7 тыс. рублей), сварщиков (+45%, до 170,6 тыс. рублей), маркетологов-аналитиков (+43%, до 100 тыс. рублей), технических писателей (+43%, до 100 тыс. рублей) и агентов по недвижимости (+43%, до 150 тыс. рублей).
Медианная зарплата в вакансиях с полной занятостью за год выросла на 10%, составив 70,1 тыс. рублей. Сотрудникам без опыта наниматели чаще всего предлагают 61,7 тыс. рублей — на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
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