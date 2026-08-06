Топ-10 вакансий с быстрорастущими зарплатами обнародовали в Нижегородской области

Как стало известно, за первые семь месяцев года в регионе заметнее всего выросли зарплаты у руководителей групп разработки и отделов клиентского обслуживания, а также электромонтажников — на 67% (до 375 тысяч рублей), на 65% (до 140 тыс. рублей) и на 53% (до 133,1 тыс. рублей) соответственно.