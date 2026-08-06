Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-10 вакансий с быстрорастущими зарплатами обнародовали в Нижегородской области

Также стало известно, сколько работодатели обещают платить работникам без опыта.

Источник: Живем в Нижнем

Рейтинг специальностей с самыми быстрорастущими зарплатами представили в Нижегородской области по итогам июля. Информацией поделились аналитики hh.ru.

Как стало известно, за первые семь месяцев года в регионе заметнее всего выросли зарплаты у руководителей групп разработки и отделов клиентского обслуживания, а также электромонтажников — на 67% (до 375 тысяч рублей), на 65% (до 140 тыс. рублей) и на 53% (до 133,1 тыс. рублей) соответственно.

В первую десятку вакансий с самыми быстрорастущими зарплатными предложениями аналитики также включили машинистов (+51%, до 137,5 тыс. рублей), менеджеров по туризму (+50%, до 90 тыс. рублей), монтажников (+48%, до 160,7 тыс. рублей), сварщиков (+45%, до 170,6 тыс. рублей), маркетологов-аналитиков (+43%, до 100 тыс. рублей), технических писателей (+43%, до 100 тыс. рублей) и агентов по недвижимости (+43%, до 150 тыс. рублей).

Медианная зарплата в вакансиях с полной занятостью за год выросла на 10%, составив 70,1 тыс. рублей. Сотрудникам без опыта наниматели чаще всего предлагают 61,7 тыс. рублей — на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы рассказывали о том, кому проиндексируют пенсионные выплаты до начала осени.