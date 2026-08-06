Найден принцип работы биологических часов арктического планктона в темноте

«Ученые собрали данные о концентрации мезозоопланктона и проследили за его суточной активностью. В результате удалось показать, что даже в отсутствие солнечного света в Арктике планктон продолжает жить по внутренним “биологическим часам”. Спектральный анализ временных рядов концентрации планктона показал, что 24-часовой суточный ритм его поведенческой активности, обычно связанный с восходом и закатом Солнца, не исчезает даже с наступлением полярной ночи: амплитуда падает примерно втрое, но сам ритм сохраняется — планктон продолжает жить по внутренним “биологическим часам”. В спектре устойчиво присутствует и второй ритм — приливный, с периодом 10,5−13 часов, который проявляется как “вторая гармоника” суточного цикла и, судя по всему, помогает планктону удерживать биоритм в отсутствие света», — говорится в сообщении.