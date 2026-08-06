Оборудование радиомаяка закупят для центра управления полетами в Нижнем

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» проводит закупку антенно‑согласующего устройства с грозозащитой — оно требуется для радиомаяка АРМ‑150МА, эксплуатируемого Нижегородским центром обслуживания воздушного движения (ОВД).