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Оборудование радиомаяка закупят для центра управления полетами в Нижнем

В рамках закупки подрядчику предстоит поставить одно устройство российского производства, совмещающее функции антенно‑согласующего блока и системы грозозащиты.

Нижегородский центр ОВД закупает оборудование для радионавигационного обеспечения полётов. Сведения о тендере опубликованы на портале госзакупок.

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» проводит закупку антенно‑согласующего устройства с грозозащитой — оно требуется для радиомаяка АРМ‑150МА, эксплуатируемого Нижегородским центром обслуживания воздушного движения (ОВД).

Стоимость контракта достигает 2,3 млн рублей. В рамках закупки подрядчику предстоит поставить одно устройство российского производства, совмещающее функции антенно‑согласующего блока и системы грозозащиты. Оборудование необходимо для стабильной работы радиомаяка — он задействован в обеспечении радионавигации воздушных судов.

Поставка должна быть выполнена в здание командно‑диспетчерского пункта Нижегородского центра ОВД, которое располагается на территории аэропорта Нижнего Новгорода.

Ранее музей Чкалова открылся после реставрации в Чкаловске. Событие приурочили к 90-летию беспосадочного перелета чкаловского экипажа по маршруту Москва — остров Удд.