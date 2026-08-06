Оборудование радиомаяка закупят для центра управления полетами в Нижнем

Нижегородский центр ОВД закупает оборудование для радионавигационного обеспечения полётов. Сведения о тендере опубликованы на портале госзакупок.
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» проводит закупку антенно‑согласующего устройства с грозозащитой — оно требуется для радиомаяка АРМ‑150МА, эксплуатируемого Нижегородским центром обслуживания воздушного движения (ОВД).
Стоимость контракта достигает 2,3 млн рублей. В рамках закупки подрядчику предстоит поставить одно устройство российского производства, совмещающее функции антенно‑согласующего блока и системы грозозащиты. Оборудование необходимо для стабильной работы радиомаяка — он задействован в обеспечении радионавигации воздушных судов.
Поставка должна быть выполнена в здание командно‑диспетчерского пункта Нижегородского центра ОВД, которое располагается на территории аэропорта Нижнего Новгорода.
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