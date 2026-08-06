Новый циклон приближается к Хабаровскому краю

По данным Дальневосточного УГМС 7 августа на территории Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Нанайского и Хабаровского районов ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«В результате выпадения обильных осадков на малых и средних реках края возможны подъемы уровней воды на 1−1,5 метра, местами с выходом воды на пойму и достижением отметок категории неблагоприятных гидрологического явлений. Также существует вероятность разлива малых рек, где нет гидрологических наблюдений», — говорится в сообщении.
Прогнозы будут уточняться по фактически выпавшим осадкам.
Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Непогода может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.