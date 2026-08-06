«Инкаб» планирует мотивировать топ-менеджмент продажей ему акций компании

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. По данным МСФО за 2025 год, выручка снизилась на 18%, до 4,9 млрд руб. При этом чистая прибыль рухнула более чем в два раза, до 80 млн руб. Одновременно задолженность компании выросла на 15%, до 3,8 млрд руб.