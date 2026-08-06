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В Южной Корее из-за жары начали ограничивать работу предприятий

Власти Южной Кореи рекомендовали крупным промышленным предприятиям сократить потребление электроэнергии на фоне рекордной жары и резкого роста нагрузки на энергосистему.

Власти Южной Кореи рекомендовали крупным промышленным предприятиям сократить потребление электроэнергии на фоне рекордной жары и резкого роста нагрузки на энергосистему.

По информации Министерства промышленности страны, пиковое потребление электричества приблизилось к историческим максимумам. Для снижения нагрузки часть предприятий добровольно перенесла энергоемкие процессы на ночное время.

Власти заявили, что продолжают контролировать ситуацию и принимают меры для обеспечения стабильного электроснабжения населения.

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