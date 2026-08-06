О реализации 19 масштабных проектов в кластерах лесопереработки, переработки алюминия, добычи драгоценных и редкоземельных металлов в ходе оперативного совещания Минпромторга России сообщил министр промышленности и торговли региона Александр Черников. По словам главы ведомства, до конца текущего года в регионе планируется запуск 3 производств на Ведугинском, Черногорском и Благодатном месторождениях. К числу приоритетных векторов развития относятся инновационные материалы, производство станков, роботизированные комплексы и атомная энергетика. В 2026 году на территории региона началось внедрение проекта по сборке роботов. На сегодняшний день первостепенную значимость приобрели беспилотные авиационные системы. В Красноярском крае налажен выпуск двигателей для БАС, доля российских компонентов в которых достигает 80%. Глава ведомства отметил, что край переживает период интенсивных преобразований: ключевой приоритет заключается в смене парадигмы от добывающей промышленности к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Для достижения этой цели необходимо справиться с вызовами в кадровой, технологической, инфраструктурной и экологической сферах. Базовые условия для воплощения этих замыслов уже сформированы.
До 2035 года в Красноярском крае реализуются 19 проектов в различных кластерах
О реализации 19 масштабных проектов в кластерах лесопереработки, переработки алюминия, добычи драгоценных и редкоземельных металлов в ходе оперативного совещания Минпромторга.
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