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В Петербурге массово подделывают сливочное масло

Подделки обнаружены в торговых сетях Северной столицы.

В Санкт-Петербурге зафиксированы массовые подделки сливочного масла. Об этом пишут СМИ.

По данным городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле специалисты отобрали по десять образцов сгущенного и питьевого молока, ряженки, йогурта и сливочного масла жирностью 82,5% и 72,5%. И выяснили по результатам испытаний, что 70% проверенных образцов масла не соответствуют установленным требованиям.

В основном нарушения касались масла жирностью 82,5%. В пяти из десяти образцов выявили растительные жиры вместо молочного. Ещё в двух образцах оказались плесень, дрожжи бактерии группы кишечной палочки, пишет Piter.tv.