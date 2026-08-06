В Петербурге массово подделывают сливочное масло

По данным городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле специалисты отобрали по десять образцов сгущенного и питьевого молока, ряженки, йогурта и сливочного масла жирностью 82,5% и 72,5%. И выяснили по результатам испытаний, что 70% проверенных образцов масла не соответствуют установленным требованиям.