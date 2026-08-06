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В аэропортах Татарстана действуют временные ограничения

В аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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