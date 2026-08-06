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В США зафиксировали вспышку сальмонеллеза из-за острого перца из Мексики

В нескольких штатах США зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, предположительно связанная с употреблением перца халапеньо, поставленного из Мексики.

В нескольких штатах США зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, предположительно связанная с употреблением перца халапеньо, поставленного из Мексики. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным ведомства, с конца июня заболевание выявили у 345 человек в 27 штатах, 36 пациентов были госпитализированы. Специалисты считают, что источником инфекции мог стать перец халапеньо из мексиканского штата Синалоа, который поставляла компания Coast Citrus Distributors.

После появления информации о вспышке сети ресторанов Chipotle Mexican Grill и Qdoba Mexican Eats временно исключили халапеньо из своего меню. В CDC отметили, что в настоящее время посещение этих заведений не представляет опасности для посетителей.

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