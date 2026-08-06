Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники были уничтожены над Нижегородской областью ночью 6 августа

На территории региона введен режим беспилотной опасности.

Источник: Время

605 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа над разными регионами России, включая Нижегородскую область. Об этом сообщается в MAX-канале Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что на территории Нижегородской области введен со вчерашнего вечера режим «Беспилотная опасность».

«Внимание! Соблюдайте спокойствие, телефон — 112», — говорится в сообщении РСЧС.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — подчеркнули в нижегородском аэропорту.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше