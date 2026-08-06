Беспилотники были уничтожены над Нижегородской областью ночью 6 августа

605 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа над разными регионами России, включая Нижегородскую область. Об этом сообщается в MAX-канале Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, что на территории Нижегородской области введен со вчерашнего вечера режим «Беспилотная опасность».
«Внимание! Соблюдайте спокойствие, телефон — 112», — говорится в сообщении РСЧС.
Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
«Возможны корректировки в расписании рейсов», — подчеркнули в нижегородском аэропорту.