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Умер экс-замминистра минЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

На 62 году жизни 1 августа умер бывший первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов. Сообщение о смерти коллектив министерства опубликовал в «Областной газете».

Источник: Коммерсантъ

В минЖКХ региона выразили глубокие соболезнования родным и близким Игоря Чикризова. На должностях замминистра и первого замминистра он проработал 16 лет. «Чикризов И. Н. внес значительный вклад в развитие системы энергоснабжения и газификации региона. Светлая память об Игоре Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег и всех, кто имел честь с ним работать», — говорится в сообщении.

Ранее Игорю Чикризову и его бывшему заместителю Андрею Кислицыну были предъявлены обвинения в получении взятки при участии в схеме уже осужденного экс-министра ЖКХ и энергетики области Николая Смирнова. В апреле уголовное дело передали новой судье в связи с отводом прежней судьи. В связи с этим дело начали рассматривать по существу второй раз.