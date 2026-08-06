Умер экс-замминистра минЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

Ранее Игорю Чикризову и его бывшему заместителю Андрею Кислицыну были предъявлены обвинения в получении взятки при участии в схеме уже осужденного экс-министра ЖКХ и энергетики области Николая Смирнова. В апреле уголовное дело передали новой судье в связи с отводом прежней судьи. В связи с этим дело начали рассматривать по существу второй раз.