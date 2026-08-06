В Николаевске-на-Амуре устанавливают «умную» спортплощадку по федеральному проекту

В Хабаровском крае продолжается установка «умных» спортивных площадок. Третья по счёту в 2026 году появится в Николаевске-на-Амуре возле средней школы № 5. Объект возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), который реализуется по поручению президента Владимира Путина и отвечает задачам государственной программы «Спорт России». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Строители уже подготовили основание и приступили к монтажу оборудования. Всё необходимое уже доставлено в город: турники, скамейки, баскетбольные кольца, волейбольные стойки, футбольные ворота. Площадка разделена на две зоны: на одной можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, на другой — заниматься на уличных тренажёрах. Комплекс подходит для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Он будет оснащён QR-кодами, с помощью которых пользователи смогут посмотреть видеоуроки по использованию инвентаря.
Полностью монтаж завершат до конца августа, а торжественное открытие запланировано на начало сентября. Площадка будет открыта для всех желающих с 6 утра.
Ранее в 2026 году аналогичные площадки уже появились в Хабаровске и в посёлке Переяславка района имени Лазо. Всего в этом году, объявленном в крае Годом спорта, откроют 25 новых уличных спортивных объектов. Также при поддержке правительства региона в Николаевске-на-Амуре после капремонта начала работу лыжная база «Старт» — там обновили инженерные коммуникации, кровлю, фасад и обустроили раздевалки.
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