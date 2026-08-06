В Николаевске-на-Амуре устанавливают «умную» спортплощадку по федеральному проекту

Строители уже подготовили основание и приступили к монтажу оборудования. Всё необходимое уже доставлено в город: турники, скамейки, баскетбольные кольца, волейбольные стойки, футбольные ворота. Площадка разделена на две зоны: на одной можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, на другой — заниматься на уличных тренажёрах. Комплекс подходит для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Он будет оснащён QR-кодами, с помощью которых пользователи смогут посмотреть видеоуроки по использованию инвентаря.