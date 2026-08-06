ФРС печатает фантики, а вы покупаете кроссовки в кредит: Кто заплатит за этот цирк?

Как писал один американец: «Мой дед купил дом в пригороде и две машины — всё за наличные. При этом бабушка всю жизнь была домохозяйкой и не работала. Мой отец купил квартиру в ипотеку — и они с мамой двадцать лет это отрабатывали. А на мне долг за образовательный кредит в миллион долларов, и я могу взять ещё кредит и купить кроссовки».