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Трое больных туберкулёзом представляли угрозу и были изолированы в НСО

Принудительное лечение больных туберкулезом в Новосибирской области проходит под присмотром приставов.

Источник: НДН.ИНФО

В Купинском районе Новосибирской области судебные приставы принудительно госпитализировали трех жителей, больных туберкулезом, по решению суда.

Двое мужчин и одна женщина, проживающие в Купинском районе, не желали добровольно проходить лечение в стационаре. Врачи настаивали на госпитализации на срок от шести месяцев до полутора лет. Отказ пациентов от лечения представлял угрозу для окружающих. В связи с этим суд принял решение о их принудительной госпитализации.

Судебные приставы незамедлительно прибыли к больным и, в присутствии медицинских работников, доставили их в Кыштовскую центральную районную больницу для начала лечения.

Татьяна Картавых