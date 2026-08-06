Трое больных туберкулёзом представляли угрозу и были изолированы в НСО

Двое мужчин и одна женщина, проживающие в Купинском районе, не желали добровольно проходить лечение в стационаре. Врачи настаивали на госпитализации на срок от шести месяцев до полутора лет. Отказ пациентов от лечения представлял угрозу для окружающих. В связи с этим суд принял решение о их принудительной госпитализации.