Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области в ночь на 6 августа

Прошедшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была отражена в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа. Всего в России зафиксировали 605 вражеских беспилотников. Их сбили на территории 19 субъектов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, что режим опасности по БПЛА действует в Нижегородской области. Аэропорт работает с ограничениями: рейсы принимают и отправляют только по согласованию.
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