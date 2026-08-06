Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области в ночь на 6 августа

Всего было перехвачено 605 вражеских беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

Прошедшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была отражена в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа. Всего в России зафиксировали 605 вражеских беспилотников. Их сбили на территории 19 субъектов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что режим опасности по БПЛА действует в Нижегородской области. Аэропорт работает с ограничениями: рейсы принимают и отправляют только по согласованию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше