Опубликованы подробности последствий самой массированной атаки ВСУ на Ярославскую область

В Ярославской области за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника. Ранее сообщалось о 88 дронах. Из-за падения обломков загорелись три частных дома, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, повреждены автомобили жителей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По его словам, данные о пострадавших уточняются. На месте работают подразделения Минобороны, сотрудники Министерства региональной безопасности и силовики. Евраев призвал жителей ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО России сбили 605 украинских БПЛА. Под ударом оказались 16 регионов страны.
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