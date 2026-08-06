Нижегородцы пожаловались на запрет разворота на трассе М-7 у поста ДПС

В ведомстве уточнили, что при движении из Нижнего в сторону Кстова — первый безопасный разворот обратно в Нижний организован после виадука в районе Старокстовского кладбища. При движении из Кстово в сторону Нижнего Новгорода — развернуться можно на транспортной развязке у деревни Опалиха. Там есть нормативные дорожные условия для манёвра.