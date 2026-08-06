Нижегородцы пожаловались на запрет разворота на трассе М-7 у поста ДПС

Жители Зелёного города и ряда населённых пунктов Кстовского района выступили против закрытия разворота у бывшего поста ДПС на трассе «Нижний Новгород — Кстово». Обращение с соответствующей просьбой они разместили в социальной сети VK, адресовав его властям и правоохранительным органам.
Решение убрать транспортную развязку на этом участке было принято из‑за высокого уровня аварийности. В региональном минтрансе пояснили, что развороты в условиях плотного транспортного потока и высокой скорости движения нередко становились одной из ключевых причин ДТП. Водителям предложили использовать альтернативные места для манёвра.
В ведомстве уточнили, что при движении из Нижнего в сторону Кстова — первый безопасный разворот обратно в Нижний организован после виадука в районе Старокстовского кладбища. При движении из Кстово в сторону Нижнего Новгорода — развернуться можно на транспортной развязке у деревни Опалиха. Там есть нормативные дорожные условия для манёвра.
По мнению местных жителей, ликвидация разворота существенно ухудшила транспортную доступность района. Из‑за удлинения маршрутов таксисты стали отказываться от поездок в эти населённые пункты, а сами жители вынуждены тратить больше времени и средств на поездки до мест работы, учёбы и социальных объектов.
«Теперь чтобы выехать из деревни Крутой в сторону Нижнего Новгорода, приходится делать крюк 11 километров. Просто кошмар», — поделился один из местных жителей.
«Как можно было так, не подумав о людях, волевым решением закрыть разворот? В заблокированных теперь деревнях живут тысячи семей с детьми, которых надо отвозить в Нижний Новгород. Как так?» — написала ещё одна жительница.
Люди просят власти провести дополнительный анализ транспортной ситуации: оценить интенсивность движения, уровень аварийности и пассажиропоток. Кроме того, они предлагают либо восстановить прежний разворот, либо предусмотреть иной вариант проезда, который не потребует от водителей преодолевать лишние километры.
Ранее 13 км трассы Р-158 обновили в Нижегородской области раньше срока.