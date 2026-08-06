Властям предложили альтернативу сбору за возврат железнодорожных билетов

Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» (ООП) предложила правительству альтернативы введению обязательного десятипроцентного сбора с пассажиров за возврат железнодорожных билетов.
Председатель объединения Илья Зотов 3 августа направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо (копия есть у РБК), в котором попросил главу правительства поручить уполномоченным органам пересмотреть инициативу ФАС (Федеральная антимонопольная служба) ввести обязательный сбор с пассажиров в размере 10% от цены билета при их возврате перевозчику. В ООП считает введение сбора «необоснованным и избыточным» для граждан.
«По расчетам организации, средний размер сбора увеличится в 88 раз, до 325 ₽, — говорится в обращении Зотова. — Применительно к билету стоимостью 5 тыс. руб. сумма сбора может достигать 500 ₽, что является существенным обременением для граждан, планирующих поездки на дальние расстояния, и способно ограничить их транспортную доступность. Данное решение имеет все предпосылки для резкого снижения глубины продаж».
Кроме того, глава ООП обращает внимание на то, что доля операций, связанных с перекупщиками, составляет лишь 0,022% от общего объема возвратов. Поэтому борьба с ними, по его мнению, не обосновывает «распространение повышенной финансовой нагрузки на всех пассажиров». Зотов напоминает, что в июне в Кодекс об административных правонарушениях внесены нормы, предусматривающие штраф до 500 тыс. руб. за незаконную перепродажу билетов. «Таким образом, нормативно‑правовая база для противодействия спекулятивным операциям уже существенно усилена», — считает он.
Что предлагают общественники.
Глава ООП просит у главы правительства предусмотреть прямой запрет на повышение сбора за возврат билетов, купленных для детей или детских организованных групп. Это позволит сохранить доступность железнодорожного транспорта для семей с детьми и детских коллективов, в том числе при организации экскурсионных, спортивных и иных поездок. «Дополнительная финансовая нагрузка может стать препятствием для реализации их законных прав на передвижение и участие в общественно значимых мероприятиях», — считает Зотов.
Для баланса интересов перевозчиков, государства и пассажиров, а также «для точечного противодействия нарушениям без ущемления прав добросовестных граждан» глава ООП предложил установить дифференцированный размер сбора в зависимости от срока возврата билета. К примеру, можно применять невысокие ставки за возврат билетов за семь дней до поездки, увеличенные — при возврате в период от недели до одного дня до поездки, высокие — при возврате менее чем за 24 часа до отправления поезда.
Также ООП предлагает дать клиентам право переносить дату поездки, вместо возврата стоимости билета, направлять часть суммы взимаемого сбора на их бонусные счета, расширить механизм невозвратных и возвратных тарифов по аналогии с практикой, применяемой в авиаотрасли. Еще одно предложение — усилить алгоритмический контроль за операциями, позволяющий выявлять признаки спекуляций и принимать адресные меры к нарушителям, не создавая дополнительных барьеров для пассажиров.
В аппарате правительства переадресовали вопросы в Минтранс. РБК направил запрос в министерство.
Зачем вводится сбор в 10%
ФАС сообщила о разработке проекта введения десятипроцентного сбора 17 июля, объяснив это стремлением повысить доступность билетов. В 2020 году во время пандемии коронавируса государство снизило размер комиссии до минимума (тогда — 2,2 ₽, в 2026 году — 3,7 ₽), что привело к росту возвратов. ФАС отмечала, что, по информации перевозчиков, в 2025 году было возвращено более 25 млн билетов. «Повторно выкупаются лишь 5,9 млн мест, а порядка 9 млн мест остаются непроданными, — говорилось в сообщении ведомства. — При этом более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда».
Ведомство отмечало, что перевозчики работают над сокращением дефицита мест, например внедрены листы ожидания при оформлении билетов. Но для системного решения проблемы ФАС разработала проект соответствующего приказа — «о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов». Согласно документу, перевозчики будут самостоятельно определять размер сбора в пределах 10% от цены проездного документа.
«По мнению службы, изменения позволят значительно сократить число возвратов, приведут к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечат наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса», — говорилось в сообщении службы.
В пресс-службе ФАС в ответ на запрос РБК сказали, что обращение ООП в ведомство не поступало. При этом проект приказа прошел процедуру общественного обсуждения.
Сколько пассажиров в России.
По информации РЖД, в 2025 году по сети железных дорог перевезено 1,3 млрд пассажиров (рост на 2% к 2024 году), что стало максимальным результатом с 2006 года. На железнодорожные перевозки пришлось около 28% пассажирооборота всей транспортной системы страны. Но большая часть пассажиропотока приходится на пригородные перевозки: в этом сегменте в прошлом году перевезено 1,18 млрд человек (+2,2% в годовом выражении), а в дальнем следовании зафиксировано небольшое снижение на 0,6%, до 126,7 млн пассажиров.
В 2026 году эти тенденции сохранились. За январь—июль 2026 года по сети РЖД отправлено 748,3 млн пассажиров (+0,2% к показателю первых семи месяцев 2025 года), из них в пригородном сообщении — 676,1 млн (+0,4%), а в дальнем следовании — 72,2 млн (-1,8%).
В Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД, занимающаяся перевозками в дальнем следовании) говорят, что минимальный размер сбора за возврат привел к тому, что пассажиры, приобретающие билеты «на всякий случай» на наиболее востребованные маршруты, при отсутствии финансовой ответственности за возврат билета создают искусственный дефицит мест. Тем самым они лишают добросовестных пассажиров возможности осуществить поездку и заранее планировать свой отдых.
В ФПК приводят цифры, соответствующие статистике ФАС. В 2025 году было возвращено более 25 млн билетов ФПК, это около 23% от всего объема проданных билетов, сообщили в компании. В 2019 году при сборе (за возврат) 203,5 ₽ доля возврата не превышала 9%. В прошлом году более 60%, или 15 млн возвращенных билетов, приходилось на период от пяти и менее дней до отправления поезда, а за сутки до отправления сдаются более 9 млн билетов. «Только 39% из возвращаемых 15 млн билетов выкупаются повторно, остальные 9 млн мест отправляются пустыми», — рассказали в ФПК.
Доходы от дальнего следования.
В 2024 году ФПК получила 26,1 млрд руб. чистой прибыли при выручке 372,88 млрд руб. Но в 2025 году чистая прибыль компании снизилась до 19,6 млрд руб. при росте выручки до 427,8 млрд руб., следует из данных СПАРК. В первом квартале 2026 года ФПК показала чистый убыток в 11,6 млрд руб. при выручке 83,9 млрд руб.
В компании подчеркнули, что прогрессивная шкала сбора за возврат билетов будет разработана в течение 90 дней с момента вступления в силу приказа ФАС.
«Перевозчики, руководствуясь социальной ответственностью, могут сокращать периоды действия взимания сбора, вводить временные моратории на применение сбора, понижать размер сбора вплоть до его отмены для определенных категорий граждан, с учетом жизненных ситуаций пассажиров и обстоятельств непреодолимой силы, — добавил представитель компании. — В рамках контроля исполнения приказа ФАС имеет право выдавать поведенческие предписания перевозчикам, направленные на соблюдения интересов всех сторон, в том числе ограничения размера процента сбора, введения моратория на взимание сбора».
В «Гранд Сервис Экспрессе» (оперирует железнодорожными перевозками в Крым, Петербург и по другим направлениям) сказали РБК, что считают плату в размере 10% от стоимости билета справедливой и позволяющей значительно снизить количество возвратов. «Сейчас мы видим, что люди покупают билеты на несколько дат, а позже, ближе к дате отправления, сдают ненужные билеты, когда окончательно определяются с датами поездки, — говорят в компании. — При этом у других отсутствует возможность спланировать отпуск и заранее приобрести билеты. Например, в январе 2020 года, до снижения сбора за возврат билетов в сто раз, процент возврата составлял 9%, а в январе 2024-го — 19%. На данный момент средний процент возврата превышает 20%».
Представитель «Гранд Сервис Экспресса» добавил, что у компаний-авиаперевозчиков сборы за возвраты «как раз помогают правильно планировать поездки, а не скупать емкость мест в большом количестве и не возвращать в последний момент».
Как авиакомпании боролись с возвратами.
Российские авиаперевозчики начали вводить невозвратные тарифы летом 2014 года, после того как весной того же года соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным. Первыми билеты по таким тарифам ввели «Аэрофлот» и «Трансаэро». Механизм невозвратных тарифов предусматривает продажу части билетов по более дешевой цене, но с условием, что пассажир не может вернуть такой билет без веской причины. Это позволяет авиакомпаниям стимулировать спрос и страховать себя от незапланированных убытков, связанных с отказами пассажиров от перевозки в последний момент.
Клиент имеет право на возврат уплаченных за билет средств, если в перевозке отказала сама авиакомпания, если состояние здоровья пассажира требует особых условий перевозки или угрожает его безопасности или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, а также если пассажир отказался от полета в связи с ухудшением своего здоровья или болезнью или смертью члена своей семьи.
Инициатива РЖД по введению сбора.
В апреле заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников направлял в Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД и его дочерних и зависимых обществ при правительственной комиссии по транспорту письмо, в котором обосновывал введение сбора в 10%.
«Потребительское поведение пассажиров, приобретающих билеты на наиболее востребованные маршруты к местам массового отдыха на фоне отсутствия финансового стимула к своевременному возврату билета создает искусственный дефицит мест и лишает добросовестных пассажиров возможности осуществить поездку и заранее планировать свой отдых, — писал Колесников. — Вышеуказанные злоупотребления вынуждают перевозчиков увеличивать количество вагонов в составе, закупая дополнительные вагоны, что проводит к наращиванию кредитной нагрузки и росту процентных платежей, а на фоне недополученных доходов вызывает необходимость дополнительной индексации тарифов для пассажиров».
Топ-менеджер приводил в пример практику авиакомпаний, согласно Воздушному кодексу взимающим с пассажиров за возврат билетов 25% от провозной платы. Топ-менеджер также упоминал Китай, где при возврате билета менее чем за 24 часа до отправления поезда сбор увеличивается до 20%. «Эффект от введения десятипроцентного сбора за возврат позволит заблаговременно предложить в продажу пассажирам более 9 млн мест, что позволит своевременно планировать поездки и семейный отдых», — аргументировал Колесников.
Он от лица РЖД просил Совет поддержать предлагаемый подход по изменению механизма взимания сбора за возврат неиспользованного проездного документа и направить свою позицию в ФАС для принятия соответствующего решения.
В пресс-службе РЖД отметили, что бессрочное применение меры, установленной в ковидный период, привело к ситуации, когда значительное количество мест стало выкупаться без намерений осуществить поездку и позже возвращаться за короткое время до отправления. «В результате таких действий создается искусственный дефицит мест, и пассажиры, заблаговременно планирующие свои поездки, лишаются возможности приобрести билет, — отметил представитель компании. — Таким образом, сбор за возврат билетов в размере процентного соотношения от их стоимости позволит минимизировать факты выкупа билетов без намерений осуществить поездку и предложить пассажирам в пиковые периоды больше мест для планирования поездок. Мы понимаем, что пассажиры могут сталкиваться с разными форс-мажорными ситуациями. И в особых случаях могут применяться специальные условия возврата билетов».