Властям предложили альтернативу сбору за возврат железнодорожных билетов

В «Гранд Сервис Экспрессе» (оперирует железнодорожными перевозками в Крым, Петербург и по другим направлениям) сказали РБК, что считают плату в размере 10% от стоимости билета справедливой и позволяющей значительно снизить количество возвратов. «Сейчас мы видим, что люди покупают билеты на несколько дат, а позже, ближе к дате отправления, сдают ненужные билеты, когда окончательно определяются с датами поездки, — говорят в компании. — При этом у других отсутствует возможность спланировать отпуск и заранее приобрести билеты. Например, в январе 2020 года, до снижения сбора за возврат билетов в сто раз, процент возврата составлял 9%, а в январе 2024-го — 19%. На данный момент средний процент возврата превышает 20%».