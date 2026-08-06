Синоптик пообещал москвичам жару и небольшие дожди с грозами

Температура воздуха в Москве 6 августа достигнет 31 градуса, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня — с грозами, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
В начале дня столицу будет пересекать теплый атмосферный фронт, а днем регион попадет в теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. Жителей столицы ждут переменная облачность и кратковременные дожди.
Температура воздуха 6 августа будет расти, в том числе во второй половине дня, и составит от 29 до 31 градуса.
«Москва: на штурм “тридцатника”, — написал Леус.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст. (около нормы).
На следующий день, 7 августа, москвичей ждут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Температура воздуха составит до 32 градусов.
По данным ведущего специалисты центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, кратковременные ливневые дожди пройдут в Москве к вечеру.
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