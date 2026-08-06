Прокуратура провела проверку из-за отключения холодной воды в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку из-за отключения холодной воды. Как сообщили в ведомстве, с 24 по 26 июля «Водоканал-НТ» остановил Черноисточинское водохранилище для проведения работ по замене запорной арматуры. Соответствующее разрешение предприятие получило от администрации города.