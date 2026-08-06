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Прокуратура провела проверку из-за отключения холодной воды в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на «Водоканал» завели административное дело из-за отключения холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку из-за отключения холодной воды. Как сообщили в ведомстве, с 24 по 26 июля «Водоканал-НТ» остановил Черноисточинское водохранилище для проведения работ по замене запорной арматуры. Соответствующее разрешение предприятие получило от администрации города.

— В 21:20 27 июля питьевая вода с Черноисточинского гидроузла поступила в распределительную сеть, — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Подвоз воды для жителей района при этом не осуществлялся. Холодная вода, по словам граждан, вернулась в дома лишь после 23:00.

— Прекращение «Водоканал-НТ» подачи холодного водоснабжения свыше нормативного срока, а также свыше согласованного с администрацией Нижнего Тагила срока не отвечает требованиям законодательства, — отметили в ведомстве.

В связи с этим директору предприятия внесли представление об устранении нарушений. А в отношении «Водоканал-НТ» завели административное дело.

Прокуратура намерена проконтролировать, чтобы жителям домов произвели перерасчет за ненадлежащее предоставление коммунальных услуг.