В Прикамье впервые возбудили дело на родителей, купивших детям мотоциклы

Уголовное дело впервые возбудили на родителей, купивших детям мотоциклы, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Поводом стали два ДТП, случившихся в июне, в Соликамске. В первом случае 12-летняя девочка на мотоцикле попала в аварию и получила ушиб. Через несколько дней 14-летний подросток столкнулся с иномаркой — у него диагностировали закрытый перелом голени.
В обоих случаях мотоциклы детям купили отцы. Они знали, что у их детей нет прав и достаточного опыта вождения. В отношении мужчин 1981 и 1986 годов рождения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни.
Срок наказания по данной статье — до трёх лет ограничения свободы либо до года лишения свободы. Расследование продолжается.
«Приобретая ребёнку мотоцикл, питбайк или скутер, вы принимаете на себя полную ответственность за его жизнь, здоровье и законность передвижения, поскольку управление такой техникой без водительских прав, защитной экипировки и знаний Правил дорожного движения смертельно опасно», — предупредили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Напомним, 19 июля в Прикамье произошло смертельное ДТП. Две несовершеннолетние девочки катались на питбайке и врезались в иномарку. Одна из них скончалась на месте, а вторая — в больнице через две недели после аварии. Подробнее о трагедии — в материале сайта perm.aif.ru.