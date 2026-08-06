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В Прикамье впервые возбудили дело на родителей, купивших детям мотоциклы

Им грозит до трёх лет ограничения свободы либо до года лишения свободы.

Уголовное дело впервые возбудили на родителей, купивших детям мотоциклы, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Поводом стали два ДТП, случившихся в июне, в Соликамске. В первом случае 12-летняя девочка на мотоцикле попала в аварию и получила ушиб. Через несколько дней 14-летний подросток столкнулся с иномаркой — у него диагностировали закрытый перелом голени.

В обоих случаях мотоциклы детям купили отцы. Они знали, что у их детей нет прав и достаточного опыта вождения. В отношении мужчин 1981 и 1986 годов рождения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни.

Срок наказания по данной статье — до трёх лет ограничения свободы либо до года лишения свободы. Расследование продолжается.

«Приобретая ребёнку мотоцикл, питбайк или скутер, вы принимаете на себя полную ответственность за его жизнь, здоровье и законность передвижения, поскольку управление такой техникой без водительских прав, защитной экипировки и знаний Правил дорожного движения смертельно опасно», — предупредили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Напомним, 19 июля в Прикамье произошло смертельное ДТП. Две несовершеннолетние девочки катались на питбайке и врезались в иномарку. Одна из них скончалась на месте, а вторая — в больнице через две недели после аварии. Подробнее о трагедии — в материале сайта perm.aif.ru.

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