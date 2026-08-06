В Прикамье впервые возбудили дело на родителей, купивших детям мотоциклы

Напомним, 19 июля в Прикамье произошло смертельное ДТП. Две несовершеннолетние девочки катались на питбайке и врезались в иномарку. Одна из них скончалась на месте, а вторая — в больнице через две недели после аварии. Подробнее о трагедии — в материале сайта perm.aif.ru.