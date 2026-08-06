Восстановление завода «Якорь» планируют в Советской Гавани

Сегодня рыбодобывающие предприятия края ремонтируют суда за рубежом — в Корее и Китае. На Дальнем Востоке работает 718 рыбопромысловых судов, ежегодная потребность в доковых ремонтах составляет 287, а мощности дальневосточных предприятий позволяют выполнять лишь 80 ремонтов в год, то есть 27% от необходимого количества. Для обеспечения современного и квалифицированного ремонта необходимо еще как минимум 30 доков. На президента России Владимира Путина направлено обращение с просьбой о поддержке региона в восстановлении завода «Якорь» в Советской Гавани. «Рыбохозяйственный комплекс остаётся значимым направлением для экономики Хабаровского края», — подчеркнул губернатор края Дмитрий Демешин. На базе предприятия планируют создать современный центр судоремонта, а в перспективе — и судостроения. Рыбная отрасль позволит обеспечить предприятию базовый портфель заказов.