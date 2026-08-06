5 лучших игр про офис. Они доступны на РБК Life

На РБК Life появился новый раздел. Теперь от новостей можно отвлечься с помощью сервиса «Яндекс Игры». В нем представлены игры различных жанров — от гонок до аркад и стратегий. Мы изучили сервис и собрали для вас пять лучших игр про офис.
«Симулятор офиса».
Фото: «Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры”.
Игрокам предстоит прожить стандартный день в офисе. Им необходимо успеть выполнить рутинную рабочую квоту. Геймерам доступны разные способы прохождения. Они могут придерживаться графика и честно выполнять работу или мухлевать и уклоняться от своих обязанностей.
Пользователям также доступно много других действий. Они могут плести интриги против коллег и руководства, общаться с сотрудниками, веселиться, обедать и прочее. Однако у каждого решения есть последствия. Всего в проекте более десяти концовок. Найти игру можно по названию — «Симулятор офиса».
«Офисный решала».
Фото: «Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры”.
Пользователей ожидает карьерный путь от обычного стажера до генерального директора. Им нужно справляться с разными отчетами. За это игроки получают зарплату. По мере прохождения они будут открывать новые кабинеты и переезжать на более престижные этажи.
С повышением должности растет и зарплата за выполненные задания. Решение задач в игре представлено в виде математических головоломок. Игру можно найти по названию — «Офисный решала».
«Симулятор Айтишника: IT Tycoon».
Фото: «Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры”.
Игра позволяет геймерам примерить роль айтишника. Их ждет путь от начинающего фрилансера до руководителя IT-компании. Пользователям нужно создавать программы, за это они получают очки.
Их также ожидают обязанности руководителя: обновление техники, наем сотрудников, улучшение офиса и автоматизация рабочих процессов. Геймеры могут изменять дизайн своего офиса с помощью мебели и заводить питомцев. За выполнение сложных проектов игроки получают бонусы. Проект доступен по названию — «Симулятор Айтишника: IT Tycoon».
«Спасайся из офиса на свидание».
Фото: «Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры”.
Главная задача — успеть подготовиться к свиданию во время работы, находясь в офисе. Игрокам нужно выполнять разные задания, не попадаясь на глаза начальнице. Пока она не видит, придется наносить макияж, бронировать столик и чистить зубы.
Каждое из десяти заданий требует разных действий. Однако на все приготовления дается только две минуты. В моменты, когда начальница смотрит на игрока, необходимо работать или делать вид. Проект можно найти по названию — «Спасайся из офиса на свидание».
«Мемный офис».
Фото: «Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры’Фото: “Яндекс Игры”.
Пользователи начинают игру с одним работником, создающим обычные мемы в маленьком офисе. Им необходимо развивать свой бизнес. Со временем игроки должны построить собственную империю мемов.
Геймерам придется обустраивать рабочие зоны, нанимать креативных сотрудников разных специальностей, а также улучшать оборудование. Со временем пользователи смогут автоматизировать некоторые процессы и открыть новые отделы. Найти игру можно по названию — «Мемный офис».
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