5 лучших игр про офис. Они доступны на РБК Life

Пользователям также доступно много других действий. Они могут плести интриги против коллег и руководства, общаться с сотрудниками, веселиться, обедать и прочее. Однако у каждого решения есть последствия. Всего в проекте более десяти концовок. Найти игру можно по названию — «Симулятор офиса».