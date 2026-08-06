В Хабаровском крае обновляют дорогу, на которую жаловались жители

В Хабаровском крае в районе имени Лазо завершается ремонт участка дороги Переяславка — Аргунское, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Владимиром Путиным.
В этом году дорожники приводят в порядок участок с 8-го по 11-й километр, который проходит через село Могилёвка. Как пояснили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, дорогу включили в Атлас проблемных объектов по поручению губернатора Дмитрия Демешина после многочисленных обращений местных жителей. Чтобы завершить работы быстрее, подрядчик приступил к ремонту ещё в апреле.
На участке уже расчистили кюветы, укрепили их гранулятом и сняли старое дорожное покрытие. Сейчас специалисты готовят площадки для четырёх автобусных павильонов, устанавливают бордюры и укладывают нижние слои асфальта. Затем останется нанести верхний слой покрытия, установить дорожные знаки, сигнальные столбики и разметку.
Эта дорога соединяет между собой и с Хабаровском шесть населённых пунктов — Переяславку, Гродеково, Могилёвку, Киинск, Черняево и Аргунское. По словам местных жителей, обновление трассы сделает поездки безопаснее и сократит время в пути, в том числе для экстренных служб.
Всего в этом году по нацпроекту в Хабаровском крае планируют отремонтировать более 60 участков региональных и муниципальных дорог.