В Хабаровском крае обновляют дорогу, на которую жаловались жители

В этом году дорожники приводят в порядок участок с 8-го по 11-й километр, который проходит через село Могилёвка. Как пояснили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, дорогу включили в Атлас проблемных объектов по поручению губернатора Дмитрия Демешина после многочисленных обращений местных жителей. Чтобы завершить работы быстрее, подрядчик приступил к ремонту ещё в апреле.