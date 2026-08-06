Эксперты объяснили, как россияне меняют отношение к обучению в вузах США

Интерес россиян к обучению в зарубежных вузах, в том числе в США, не ослабел, но поменялось их отношение к признанным нежелательными университетам. Об этом рассказали опрошенные Радио РБК эксперты.
По словам генерального директора «Глобал Диалог» Вячеслава Лычагина, клиенты его компании избегают контактов «с такими “токсичными” учебными заведениями, как Стэнфорд и Йель (внесены в реестр нежелательных организаций), в данный момент в компании нет заявок на обучение в двух этих университетах. При этом клиенты все равно рассматривают вузы в США, входящие топ-50 заведений.
Гендиректор Open World Education Group Григорий Угаров отметил, что при выборе вузов абитуриенты смотрят на перспективу, качество, «признание и уважение» диплома и возможность «конвертировать его без ограничений». Он также рассказал, с чем сталкиваются при поступлении в вузы Лиги плюща: «Идет огромная, сильная селекция. Даже если человек отличник, он все равно не попадет… Они в среднем берут 5% от тех заявок, которые они получают. А ведь туда подают абсолютно выдающиеся студенты».
Для поступления в американские вузы необходимо и американское среднее образование, указал эксперт в зарубежном образовании Игорь Мишуров. «Надо однозначно заканчивать американские школы, чаще всего после наших российских школ напрямую туда никто никогда не поступит. А на магистратуру — это уже вообще единицы поступают».
В апреле 2026 года Минюст внес Стэнфордский университет в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Годом ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность частного исследовательского Йельского университета. Кроме того, в этот перечень включены Университет Джорджа Вашингтона и Калифорнийский университет в Беркли и ряд других зарубежных вузов.
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