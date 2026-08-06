Эксперты объяснили, как россияне меняют отношение к обучению в вузах США

Гендиректор Open World Education Group Григорий Угаров отметил, что при выборе вузов абитуриенты смотрят на перспективу, качество, «признание и уважение» диплома и возможность «конвертировать его без ограничений». Он также рассказал, с чем сталкиваются при поступлении в вузы Лиги плюща: «Идет огромная, сильная селекция. Даже если человек отличник, он все равно не попадет… Они в среднем берут 5% от тех заявок, которые они получают. А ведь туда подают абсолютно выдающиеся студенты».