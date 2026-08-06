Ретропоезд «Уральский экспресс» едет в Невьянск

Ретропоезд «Уральский экспресс» 7 августа на один день отклонится от привычного маршрута «Екатеринбург — Шувакиш» и заедет в Невьянск. Об этом ИА «Уральский меридиан».
Пассажирский состав отправится из Екатеринбурга в 8:18, остановится на станции Шувакиш, где пассажиры увидят новый вокзал в стиле начала прошлого века.
Следующая остановка — конечная: гости смогут посетить Невьянскую башню, здесь расскажут историю развития промышленности на Среднем Урале, проведут по главным достопримечательностям города.