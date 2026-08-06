Правительство объявило об изменениях в школьном питании в Беларуси

В Беларуси приняты изменения, связанные с питанием в школах. Подробнее рассказали в пресс-службе правительства.
Так, с 1 сентября 2026 года в белорусских школах начнут действовать определенные новации.
Например, вводится единый вид приема пищи из трех блюд. Салат, горячее блюдо и напиток будут подавать при одноразовом питании. Такой прием пиши в первую смену будет называться вторым завтраком, а во вторую — полдником.
Кроме того, совершенствуются подходы норм при одно- и двухразовом питании и по составлению и изменению примерных рационов. Это сделано для более динамичного подбора блюд на основании вкусовых предпочтений школьников.
И также с 1 сентября в Беларуси будут лучше учитывать физиологические возрастные потребности детей. В частности, вместо двух возрастных групп — 6 — 10 и 11 — 18 лет, школьников поделят на три группы по классам: 1 — 5-е, 6 — 8-е и 9 — 11-е классы. Эти разделения будут учитываться при использовании натуральных и денежных норм расходов.
К слову, также с нового учебного года вырастут денежные нормы расходов на питание — на 5%. Эта сумма будет увеличиваться каждый год автоматически с учетом корректировок розничных цен на продукты.
При этом еще заметно увеличен перечень продукции, которую смогут использовать в питании школьников. Расширения перечня, в том числе, произошло благодаря включению в него готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и других полуфабрикатов, которые полностью отвечают требованиям к продукции для детей. И еще сняли ограничения по использованию хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов.
К тому же в школьных буфетах станут разрешены вендинговые автоматы с едой и напитками, которые разрешены для детей. Это будет преимущественно продукция белорусских производителей.