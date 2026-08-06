Правительство объявило об изменениях в школьном питании в Беларуси

И также с 1 сентября в Беларуси будут лучше учитывать физиологические возрастные потребности детей. В частности, вместо двух возрастных групп — 6 — 10 и 11 — 18 лет, школьников поделят на три группы по классам: 1 — 5-е, 6 — 8-е и 9 — 11-е классы. Эти разделения будут учитываться при использовании натуральных и денежных норм расходов.