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Тыква весом больше коровы — школьник из Иркутской области вырастил овощ в 730 кг

Мальчик из Савватеевки поедет со своим гигантом на чемпионат в Москву.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 августа. В селе Савватеевка Ангарского округа 12-летний Еремей вырастил гигантскую тыкву, которая уже достигла веса 730 кг. С таким результатом юный овощевод намерен принять участие в национальном чемпионате по выращиванию гигантских овощей «Битва гигантов» (6+). Финал конкурса состоится 12 сентября в Москве.

До соревнований школьник продолжает ежедневно ухаживать за рекордным урожаем. Главная задача сейчас — сохранить тыкву без повреждений и дать ей набрать еще больший вес. По словам Еремея, к моменту чемпионата он рассчитывает довести массу овоща примерно до 900 кг, сообщают «Вести-Иркутск».

Выращивание гигантских овощей стало для семьи настоящим увлечением. Ранее юный агроном уже удивлял своими достижениями: ему удалось вырастить помидор весом более 2 кг и кабачок массой около 30 кг, рассказали в дзен-канале (12+).