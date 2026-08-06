Тыква весом больше коровы — школьник из Иркутской области вырастил овощ в 730 кг

IrkutskMedia, 6 августа. В селе Савватеевка Ангарского округа 12-летний Еремей вырастил гигантскую тыкву, которая уже достигла веса 730 кг. С таким результатом юный овощевод намерен принять участие в национальном чемпионате по выращиванию гигантских овощей «Битва гигантов» (6+). Финал конкурса состоится 12 сентября в Москве.
До соревнований школьник продолжает ежедневно ухаживать за рекордным урожаем. Главная задача сейчас — сохранить тыкву без повреждений и дать ей набрать еще больший вес. По словам Еремея, к моменту чемпионата он рассчитывает довести массу овоща примерно до 900 кг, сообщают «Вести-Иркутск».
Выращивание гигантских овощей стало для семьи настоящим увлечением. Ранее юный агроном уже удивлял своими достижениями: ему удалось вырастить помидор весом более 2 кг и кабачок массой около 30 кг, рассказали в дзен-канале (12+).