Тыква весом больше коровы — школьник из Иркутской области вырастил овощ в 730 кг

До соревнований школьник продолжает ежедневно ухаживать за рекордным урожаем. Главная задача сейчас — сохранить тыкву без повреждений и дать ей набрать еще больший вес. По словам Еремея, к моменту чемпионата он рассчитывает довести массу овоща примерно до 900 кг, сообщают «Вести-Иркутск».