Во время рейда в Калининградской области выявили 58 гулявших ночью подростков

В Калининградской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ночной город» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних выявили 58 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Рейды прошли на территории всей области с участием представителей органов системы профилактики, сотрудников частных охранных предприятий и дружинников. Полицейские проверили более 200 мест, где чаще всего собираются подростки, включая компьютерные клубы, кафе, дискотеки и пляжи.
По данным ведомства, десять детей были переданы родителям непосредственно на месте выявления нарушения, остальных доставили в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Кроме того, один подросток привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление алкогольной продукции либо иных запрещенных веществ в общественном месте. Также сотрудники полиции проводят проверку по факту продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.
В УМВД напомнили, что в соответствии с законом Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребенка» несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей после 22:00. С подростками и их родителями полицейские провели профилактические беседы о соблюдении требований законодательства и мерах безопасности.