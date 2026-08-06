Во время рейда в Калининградской области выявили 58 гулявших ночью подростков

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Кроме того, один подросток привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление алкогольной продукции либо иных запрещенных веществ в общественном месте. Также сотрудники полиции проводят проверку по факту продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.