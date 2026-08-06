Третий класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.
Полностью он действует в пятидесяти муниципальных округах, в том числе в Нижнем Новгороде.
Для удобства граждан на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.
«Помните — соблюдение правил пожарной безопасности поможет сократить количество лесных пожаров, возникших по вине человека», — подчеркнули в министерстве.