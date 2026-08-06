Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области

Карта пожарной опасности обновляется ежедневно.

Источник: Время

Третий класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.

Полностью он действует в пятидесяти муниципальных округах, в том числе в Нижнем Новгороде.

Для удобства граждан на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.

«Помните — соблюдение правил пожарной безопасности поможет сократить количество лесных пожаров, возникших по вине человека», — подчеркнули в министерстве.