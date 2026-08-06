Витебский школьник доставит флаг Беларуси на Северный полюс

На борту судна находятся школьники из разных стран мира, которые прошли конкурсный отбор.
Экспедиция продлится 10 дней. Судно, в частности, пройдет через Баренцево море в высокие широты Арктики, проследует в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, достигнет географического Северного полюса и затем вернется в Мурманск.
В международном отборе на участие в рейсе соревновались около пяти тысяч школьников из 22 стран: Армении, Бангладеш, Беларуси, Боливии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Мьянмы, Намибии, Руанды, Сербии, Танзании, Турции, Узбекистана и ЮАР.
В числе победителей — учащийся гимназии № 1 имени Алферова (Витебск) Тихон Корнеенко. Он, как и другие участники, поднимет флаг своей страны на Северном полюсе.
«Я очень жду возможности увидеть Арктику своими глазами, пообщаться с экспертами и ребятами из разных стран, задать десятки вопросов и обрести для себя новые ориентиры», — признался он.
На борту его и других школьников ждет насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы, дискуссии, научные эксперименты, карьерные консультации, творческие активности и много другое.
В том числе с юными участниками экспедиции будут работать ведущие международные эксперты: глава проекта лаборатории геномных технологий и тканевой инженерии АО «НИИТФА» Егор Плахотнюк, заместитель главного инженера Белоярской АЭС Андрей Смелов, гендиректор компании «КОНСИСТ-ОС», эксперт Фонда семьи Мваначуо Танзании доктор Ноэль Раджабу Мабеле, профессор кафедры морской биологии Кочинского университета науки и технологий в Индии доктор Биджой Нандан и другие.
Спецгостями рейса станут популярные артисты и блогеры. Будет среди них и популярный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он проведет творческую лабораторию: задаст интригующее начало научно-фантастического рассказа, а школьники предложат свои версии финала. Итоговое совместное произведение будет опубликовано.
Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» уже не первый год проходит при поддержке госкорпорации «Росатом». Его цели — популяризация естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержка талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентация.