Витебский школьник доставит флаг Беларуси на Северный полюс

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» уже не первый год проходит при поддержке госкорпорации «Росатом». Его цели — популяризация естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержка талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентация.