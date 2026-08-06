В Новосибирской области пенсионеры старше 80 лет получили повышенные пенсии

Заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина пояснила, что обращаться лично не нужно — все надбавки назначаются беззаявительно с месяца, следующего за днем рождения. Если у пенсионера есть иждивенцы, дети до 18 лет или студенты, то пенсия увеличивается еще на 3 194 рубля за каждого ребенка, но не более чем за троих.