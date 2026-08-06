Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Тегерану контроль над судами

Один из собеседников Reuters утверждает, что «уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана». В то же время другой источник сообщил, что представители государств Персидского залива настаивают на том, чтобы любые сборы с проходящих судов носили исключительно добровольный характер.