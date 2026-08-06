Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Тегерану контроль над судами

Иран и Оман ведут переговоры о соглашении, которое может предоставить Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Документ призван восстановить судоходство через стратегически важный пролив и может стать «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодня». При этом, как отмечают источники, между сторонами по-прежнему сохраняются существенные разногласия, которые пока не позволяют завершить переговоры.
Один из собеседников Reuters утверждает, что «уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана». В то же время другой источник сообщил, что представители государств Персидского залива настаивают на том, чтобы любые сборы с проходящих судов носили исключительно добровольный характер.
Ранее сообщалось, что Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи уточнил, что данный маршрут требует одобрения третьих сторон.