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Восточное МСУТ СК опубликовало видео спасения лётчиков пропавшего Cessna 182

На кадрах — эвакуация экипажа, двое суток проведшего в тайге.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало первое видео с места спасения экипажа самолёта Cessna 182.

На кадрах — эвакуация пилотов: 27-летнего командира Александра и 24-летнего лётчика-наблюдателя Филиппа. Оба живы. Лётчиков доставили в Бодайбо на вертолёте МЧС, сейчас их осматривают врачи.

Напомним, самолёт пропал с радаров 3 августа во время мониторинга лесных пожаров. Связь с экипажем оборвалась на двое суток. Всё это время пилоты находились без воды и еды — вылет был краткосрочным.

Чтобы выжить, они забрались на сопку и из подручных средств собрали радиостанцию, после чего передали координаты пролетающему борту и сообщили, что живы.

Сейчас спасённых лётчиков ждёт встреча с родными.

Причины происшествия устанавливают следователи. Рассматриваются три версии: техническая неисправность, ошибка пилотирования и аварийная посадка из-за отклонения от маршрута.

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