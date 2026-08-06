Восточное МСУТ СК опубликовало видео спасения лётчиков пропавшего Cessna 182

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало первое видео с места спасения экипажа самолёта Cessna 182.
На кадрах — эвакуация пилотов: 27-летнего командира Александра и 24-летнего лётчика-наблюдателя Филиппа. Оба живы. Лётчиков доставили в Бодайбо на вертолёте МЧС, сейчас их осматривают врачи.
Напомним, самолёт пропал с радаров 3 августа во время мониторинга лесных пожаров. Связь с экипажем оборвалась на двое суток. Всё это время пилоты находились без воды и еды — вылет был краткосрочным.
Чтобы выжить, они забрались на сопку и из подручных средств собрали радиостанцию, после чего передали координаты пролетающему борту и сообщили, что живы.
Сейчас спасённых лётчиков ждёт встреча с родными.
Причины происшествия устанавливают следователи. Рассматриваются три версии: техническая неисправность, ошибка пилотирования и аварийная посадка из-за отклонения от маршрута.