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Проект «Доступная рыба» в Хабаровском крае получит новый импульс развития

В проект к лососю добавили камбалу, навагу, сельдь и минтай.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае прошла стратегическая сессия по развитию рыбохозяйственного комплекса. Губернатор Дмитрий Демешин совместно с представителями отрасли, органов власти, науки и федеральных экспертов обозначил ключевые задачи региона в этой сфере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Рыбохозяйственный комплекс остаётся значимым направлением для экономики Хабаровского края», — подчеркнул глава региона в начале обсуждения.

Отдельное внимание на стратегической сессии уделили проекту «Доступная рыба». В этом году программа получила новый импульс: с предприятиями заключены соглашения, по которым они направляют на социальные нужды 3−4% от объёмов вылова. Только тихоокеанских лососей по социальным ценам планируется реализовать около 1 тысячи тонн — вдвое больше, чем в предыдущие годы. В программу также включаются камбала, навага, сельдь и минтай по фиксированным ценам.

Губернатор подчеркнул, что рыба на прилавках должна быть действительно доступной для жителей края, и отметил необходимость проработки дополнительных мер поддержки, включая возможное субсидирование для социальных категорий.

Также среди важнейших задач отрасли — воспроизводство лососевых, сегодня нужно наращивать объемы выпуска молоди. Один из путей — привлечение частных инвестиций в строительство новых рыбоводных заводов. Совместно с Хабаровск-НИРО разрабатывается проект создания не менее 10 таких предприятий общей проектной мощностью до 200 млн штук молоди в год.

Однако, как показывает практика, бизнес не готов вкладываться в дорогостоящие исследования для формирования рыбоводных участков, если участок затем может быть выставлен на аукцион и уйти другому инвестору. Одно из предложений, прозвучавших на стратсессии, — создание цифровой аналитической платформы с готовыми исследованными участками. Это позволит минимизировать финансовые риски для бизнеса и ускорить строительство рыбоводных заводов.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что проект «Доступная рыба» расширяет границы. Теперь свежую рыбу, а также рыбную продукцию по сниженным ценам в муниципальные районы будет доставлять «Рыбная автолавка». В течение лета автолавка будет курсировать по территории края. В рамках пилотного проекта «Доступную рыбу — родному краю» планируется охватить 9 муниципальных округов и районов.