Проект «Доступная рыба» в Хабаровском крае получит новый импульс развития

Отдельное внимание на стратегической сессии уделили проекту «Доступная рыба». В этом году программа получила новый импульс: с предприятиями заключены соглашения, по которым они направляют на социальные нужды 3−4% от объёмов вылова. Только тихоокеанских лососей по социальным ценам планируется реализовать около 1 тысячи тонн — вдвое больше, чем в предыдущие годы. В программу также включаются камбала, навага, сельдь и минтай по фиксированным ценам.