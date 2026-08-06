Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном ЖК за 150 миллионов

Футболист Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК «Воробьевы горы» за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Футболист Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК «Воробьевы горы» за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, спортсмен сейчас проживает в этой квартире, но готовится к переезду. Недвижимость появилась на закрытых торгах в июне.

За 150 миллионов покупатель получит жилье площадью 110 квадратных метров, просторную спальню, мебель из натуральных материалов, компактную кухню и светлый минималистичный интерьер.

Авторы материала отмечают, что у ЖК закрытая территория, рядом есть Мосфильмовский пруд, парк, гольф-клуб, магазины и бассейн. По данным Telegram-канала, объектом уже заинтересовался один из московских миллионеров.

Ранее журналисты сообщили, что российский певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за пять миллионов евро. Вместе с жилищем продается стол Наполеона Бонапарта, который артист купил на аукционе.

Актриса Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Кто еще из российских звезд продает или недавно продал недвижимость и сколько она стоит — в материале «Вечерней Москвы».