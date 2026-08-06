Mash: Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном ЖК за 150 миллионов

Футболист Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК «Воробьевы горы» за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По данным источника, спортсмен сейчас проживает в этой квартире, но готовится к переезду. Недвижимость появилась на закрытых торгах в июне.
За 150 миллионов покупатель получит жилье площадью 110 квадратных метров, просторную спальню, мебель из натуральных материалов, компактную кухню и светлый минималистичный интерьер.
Авторы материала отмечают, что у ЖК закрытая территория, рядом есть Мосфильмовский пруд, парк, гольф-клуб, магазины и бассейн. По данным Telegram-канала, объектом уже заинтересовался один из московских миллионеров.
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